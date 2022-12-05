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Дыра в несколько этажей: кадры последствий обстрела боевиками колледжа в Алчевске

Валентин Гвоздев
Марина Крижановская
03:28 05.12.2022
Все девять этажей здания индустриального колледжа пустовали - студенты находятся на дистанционном обучении. Четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS выбиты более 90 окон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Воскресное утро для жителей Алчевска в Луганской Народной Республике началось под звуки разрывов. Еще до наступления рассвета, боевики киевского режима нанесли по городу ракетный удар, целью которого стал индустриальный колледж. Он почти полностью разрушен: повреждены учебный корпус и общежитие. На месте побывал корреспондент «Звезды»  Валентин Гвоздев.

Местный житель ругается на украинских боевиков, говорит «здесь же никого нет». Он живет рядом и слышал звуки прилета ракет и четыре взрыва

«Четыре взрыва - это точно. ну оно же отдается эхом. Показалось мне, что штук шесть», - поделился он своими впечатлениями.

Всего по колледжу было выпущено четыре ракеты. Предположительно, две из них угодили в здание общежития, еще две попали во двор. Однако сейчас воронки находятся под обломками и увидеть их невозможно. Все девять этажей здания пустовали. Из-за нарушенного водоснабжения и отсутствия отопления общежитие не использовалось.

«К счастью, утренний удар националистов повредил лишь здание общежития. Оно необитаемо - в колледже сейчас не проводят занятия. Это позволило избежать жертв», - рассказал корреспондент Валентин Гвоздев.

Стены здания испещрены трещинами, двери выбиты, искорежены и смяты створки лифта. На месте верхних этажей, куда и пришелся основной удар, зияет дыра в несколько этажей.

«Взрывом полностью уничтожены три верхних этажа здания. Характер разрушений говорит о том, что использовались осколочно-фугасные боеприпасы, а осколки с характерными насечками в виде ромбов указывают на то, что использовалась РСЗО HIMARS», - сообщил он.

© ТРК "Звезда"

Место ракетного удара исследуют представители Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Все улики варварского обстрела данного гражданского объекта тщательно документируются.

«Противник в очередной раз нанес удар, используя РСЗО М142 HIMARS. Нанес удар четырьмя ракетами М31 - осколочно-фугасные», - пояснил офицер представительства СЦКК в ЛНР Алексей

В результате ракетного удара здание общежития индустриального колледжа получило критические повреждения: бетонные плиты вырвало наружу, кирпичи разбросало на десятки метров. Девятиэтажное здание восстановлению не подлежит. В здании выбиты более 90 окон.

«Взрывной волной выбило практически все стекла. Коммунальные службы устраняют последствия обстрела, убирают осколки. Оконные проемы временно закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить тепловой контур», - показал Валентин Гвоздев.

Кроме охранника в момент удара в колледже никого не было. Именно из-за опасности обстрелов учебное заведение переведено на дистанционную форму обучения.

«Занимаемся уборкой стекол. Обтягиваем пленкой. Учебный процесс на дистанционном обучении, поэтому никто не пострадал. Планируем продолжать обучение», - пояснил директор Индустриального колледжа Вадим Селезнев.

Обстрелы гражданских объектов - военное преступление. Сотрудники Следственного комитета РФ на месте собирают улики, которые помогут установить тех, кто отдавал преступные приказы и их непосредственных исполнителей.

«В ходе осмотра были зафиксированы элементы снарядов, осколки, которые в дальнейшем будут переданы на экспертизу для выявления подразделений вооруженных формирований Украины, которыми были нанесены данные обстрелы», - сказал представитель СК РФ.

Обстрелы мирных городов - результат провалов на линии соприкосновения. За ряд чувствительных поражений на фронте украинские неонацисты сводят счеты с гражданским населением Донбасса. Однако за эти военные преступления киевского режима отвечать придется, в любом случае.

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