Дыра в несколько этажей: кадры последствий обстрела боевиками колледжа в Алчевске

Все девять этажей здания индустриального колледжа пустовали - студенты находятся на дистанционном обучении. Четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS выбиты более 90 окон.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Воскресное утро для жителей Алчевска в Луганской Народной Республике началось под звуки разрывов. Еще до наступления рассвета, боевики киевского режима нанесли по городу ракетный удар, целью которого стал индустриальный колледж. Он почти полностью разрушен: повреждены учебный корпус и общежитие. На месте побывал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Местный житель ругается на украинских боевиков, говорит «здесь же никого нет». Он живет рядом и слышал звуки прилета ракет и четыре взрыва

«Четыре взрыва - это точно. ну оно же отдается эхом. Показалось мне, что штук шесть», - поделился он своими впечатлениями.

Всего по колледжу было выпущено четыре ракеты. Предположительно, две из них угодили в здание общежития, еще две попали во двор. Однако сейчас воронки находятся под обломками и увидеть их невозможно. Все девять этажей здания пустовали. Из-за нарушенного водоснабжения и отсутствия отопления общежитие не использовалось.

«К счастью, утренний удар националистов повредил лишь здание общежития. Оно необитаемо - в колледже сейчас не проводят занятия. Это позволило избежать жертв», - рассказал корреспондент Валентин Гвоздев.

Стены здания испещрены трещинами, двери выбиты, искорежены и смяты створки лифта. На месте верхних этажей, куда и пришелся основной удар, зияет дыра в несколько этажей.

«Взрывом полностью уничтожены три верхних этажа здания. Характер разрушений говорит о том, что использовались осколочно-фугасные боеприпасы, а осколки с характерными насечками в виде ромбов указывают на то, что использовалась РСЗО HIMARS», - сообщил он.