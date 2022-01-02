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Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло

Иван Линдеманн
05:58 02.01.2022
Сердечно-сосудистые заболевания являются проблемой, поскольку в сливочном масле много холестерина.
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло
© Фото: H.T. Manfred Zimmermann, imageBROKER.com, Globallookpress
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При наличии воспалительных процессов стоит с осторожностью употреблять сливочное масло. Об этом рассказала врач-нутрициолог Алена Степанова.

Кроме того, по словам эксперта, от этого продукта стоит отказаться при аутоиммунных заболеваниях и при аллергии. Не стоит забывать и о непереносимости лактозы. Сердечно-сосудистые заболевания также являются проблемой, поскольку в сливочном масле много холестерина.

«Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета», - отметила эксперт в беседе с РИА Новости.

Не стоит забывать и о нормах употребления сливочного масла. Для взрослого – 20-30 граммов в день, для ребенка – не более десяти граммов. Если человек не страдает от вышеперечисленных болезней, ему стоить включить в рацион масло в разумном количестве – оно содержит важные жирорастворимые витамины для иммунитета.

Ранее журналист Антон Привольнов назвал главный признак качественного сливочного масла. Оно хранится не более 35 суток. Если у масла срок годности выше, то стоит задуматься о его качестве и составе.

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