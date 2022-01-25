В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс танковые соединения и РСЗО

Представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также танковые соединения для формирования ударных групп.

«На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», - цитирует РИА Новости слова источника.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сообщил, что Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию.

Ранее в Кремле заявили, что власти Украины сконцентрировали на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР огромное количество сил и средств, сложившаяся ситуация может означать подготовку к наступательным действиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал НАТО повлиять на Киев с целью предотвратить возможность силового урегулирования ситуации.