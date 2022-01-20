Эксперт рассказал, для кого особенно опасен «омикрон»

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что впервые при омикрон-штамме стали выявляться случаи бронхиолита у детей, требующие госпитализации. В группу риска входят дети от двух до пяти лет.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети. Он особенно опасен для детей раннего возраста от 2 до 5 лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации», - рассказал ТАСС специалист Роспотребнадзора.

Горелов также добавил, что у «каждого третьего ребенка отмечается диарея».

Ранее представитель МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского рассказала, что у детей стал регистрироваться бронхиолит и обструктивный бронхит, а также круп - синдром, при котором дети издают лающий кашель и их дыхание затруднено в результате воспаления в гортани в результате заболевания коронавирусом. Было сказано, что пока нет ясности, какой штамм коронавирусной инфекции оказывает большее воздействие.