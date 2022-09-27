«Ночные охотники» с огневым прикрытием: кадры вылетов ударных вертолетов Ми-28Н в ходе СВО

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В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

В результате очередных боевых заданий экипажами многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Заряжание многоцелевых ударных Ми-28Н происходит не перед вылетом, а сразу после посадки. Как только винты машины перестают вращаться, техники пополняют боезапас. У «Ночного охотника» он всегда должен полным. Единственное, что может измениться в этом железном правиле - ассортимент ракет.

Координаты целей получены. В воздух поднимаются сразу несколько вертолетов. Летят низко, но в зоне выполнения боевой задачи высота еще сократится. Так, на предельно малой высоте, огибая рельеф местности, вертолеты фактически скрыты от средств ПВО противника.

Ми-28Н знамениты своей маневренностью, возможностью совершать фигуры высшего пилотажа. Быстрый удар в небе с кабрирования, и вертолеты уходят с боевого курса, вновь на предельно малой высоте. Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет.

Следом летит Ми-8 с группой огневого прикрытия. Они, в случае нештатной ситуации, могут не только вступить в стрелковый бой с противником и подавить огневую точку, но подобрать раненых, чтобы доставить их к месту базирования. Также вертолеты готовы оказать помощь наземной группировке.

Пилоты прикрытия держатся чуть позади, не теряя ударные вертолеты из вида и, в то же время, контролируя все, что происходит на земле. Час на земле, и снова в воздух - сменять успешно завершивших задачу вертолетчиков.

Боевая группа вернулась с очередного задания без потерь. Садится «Ночной охотник». Следом возвращаются прикрывающие вертолеты и Ми-8 с группой огневого прикрытия. Все прошло по плану.

Каждый выход в район удара и маршрут возвращения на базу уникальны. Штурманы в месяц прорабатывают больше полусотни. По словам пилотов, в такой вертолетной эквилибристике всегда высок процент импровизации.