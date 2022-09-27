Армия Армия Армия

«Ночные охотники» с огневым прикрытием: кадры вылетов ударных вертолетов Ми-28Н в ходе СВО

Алексей Алексеев
Алиса Краузе
05:00 27.09.2022
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н и групп огневого прикрытия армейской авиации ЗВО в зоне проведения спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

В результате очередных боевых заданий экипажами многоцелевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Заряжание многоцелевых ударных Ми-28Н происходит не перед вылетом, а сразу после посадки. Как только винты машины перестают вращаться, техники пополняют боезапас. У «Ночного охотника» он всегда должен полным. Единственное, что может измениться в этом железном правиле - ассортимент ракет.

Координаты целей получены. В воздух поднимаются сразу несколько вертолетов. Летят низко, но в зоне выполнения боевой задачи высота еще сократится. Так, на предельно малой высоте, огибая рельеф местности, вертолеты фактически скрыты от средств ПВО противника.

Ми-28Н знамениты своей маневренностью, возможностью совершать фигуры высшего пилотажа. Быстрый удар в небе с кабрирования, и вертолеты уходят с боевого курса, вновь на предельно малой высоте. Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет.

Следом летит Ми-8 с группой огневого прикрытия. Они, в случае нештатной ситуации, могут не только вступить в стрелковый бой с противником и подавить огневую точку, но подобрать раненых, чтобы доставить их к месту базирования. Также вертолеты готовы оказать помощь наземной группировке.

Пилоты прикрытия держатся чуть позади, не теряя ударные вертолеты из вида и, в то же время, контролируя все, что происходит на земле. Час на земле, и снова в воздух - сменять успешно завершивших задачу вертолетчиков.

Боевая группа вернулась с очередного задания без потерь. Садится «Ночной охотник». Следом возвращаются прикрывающие вертолеты и Ми-8 с группой огневого прикрытия. Все прошло по плану.

Каждый выход в район удара и маршрут возвращения на базу уникальны. Штурманы в месяц прорабатывают больше полусотни. По словам пилотов, в такой вертолетной эквилибристике всегда высок процент импровизации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:25 В стране и мире
Видео
Выстрелы и взрывы: в турецком Мерсине неизвестные напали на полицейский участок
02:19 В стране и мире
Видео
Зонд NASA столкнулся с астероидом для проверки защиты Земли от опасных космических объектов
23:55 В стране и мире
В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене
21:58 В стране и мире
Видео
Жители Ижевска несут цветы и игрушки к мемориалу у школы, где произошла стрельба: видео
20:21 В стране и мире
Видео
Адвокат Кучерена: Сноуден не является резервистом и под частичную мобилизацию не подпадает
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.