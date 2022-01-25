Лидеры ЕС и НАТО обсудили координацию действий на случай эскалации на Украине

Американский лидер Джо Байден, лидеры ведущих стран ЕС и НАТО в формате видеоконференции обсудили координацию действий на случай войны на Украине. Об этом в соцсетях сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Сегодня в ходе видеоконференции обсудил координацию нашего ответа в случае дальнейшей агрессии России против Украины», - утверждает Мишель.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры в очередной раз договорились, что «Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада используют Украину в качестве инструмента для реализации своих интересов в регионе и как поле для экспериментов.

По ее словам, Запад нуждается в постоянном поводе для поддержания «огня санкций».