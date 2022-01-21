Российские миротворцы разминировали 1 га территории в Карабахе за неделю

Российские миротворцы за неделю разминировали гектар территории в Нагорном Карабахе. Наши подразделения использовали новейшие средства инженерного вооружения.

К проверке объектов регулярно привлекают служебных собак. Ни один миноискатель не заменит их чуткого обоняния. Ежедневно вблизи линии разграничения саперные группы ведут поиск неразорвавшихся боеприпасов, снарядов и мин.

Сегодня инженерные войска отмечают годовщину создания. Действующих военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником поздравил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что личный состав - это настоящие профессионалы, которые вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов