Российские миротворцы сопроводили более 150 паломников в монастырь Амарас в Карабахе

Более 150 паломников из Армении и населенных пунктов Нагорного Карабаха при содействии российских миротворцев посетили древний монастырский комплекс Амарас, расположенный рядом с линией разграничения сторон в Карабахе.

«Паломники прибывают, как централизовано в составе колонны, так и отдельно на личном автотранспорте. За сутки личным составом проверен комплекс на наличие взрывоопасных предметов», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Денис Фартунов.

Накануне церковного богослужения на объектах монастырского комплекса, находящегося вблизи линии разграничения сторон, российские миротворцы провели осмотр прилегающей к комплексу территории и мероприятия контроля соблюдения режима прекращения огня. Также была обеспечена безопасность передвижения автоколонны с паломниками по маршруту Степанакерт - монастырь Амарас и обратно.

«Мы очень рады, что миротворцы здесь. Слава Богу, что вы пришли сюда, помогаете нам. Наверное, это от Бога, что вы пришли сюда. Мы верим в Бога, мы тоже христиане, вы тоже христиане», - отметила жительница Нагорного Карабаха Лариса Саркисян.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские миротворцы за неделю разминировали гектар территории в Нагорном Карабахе. Подразделения использовали новейшие средства инженерного вооружения.

К проверке объектов также привлекли служебных собак. Ежедневно вблизи линии разграничения саперные группы ведут поиск неразорвавшихся боеприпасов, снарядов и мин.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко