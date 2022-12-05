У Турции возникла пробка из танкеров после вступления в силу ограничений цен на нефть
После вступления в силу ограничений на перевозку российской нефти у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Причиной стало требование Анкары предоставлять данные о страховании. Об этом сообщили в газете Financial Times.
Уточняется, что 5 декабря через турецкие воды должны были пройти около 19 судов.
С 1 декабря в стране ввели дополнительное требование к страхованию танкеров с сырой нефтью, проходящих через турецкие проливы. Теперь таким судам нужно письмо, подтверждающее предоставление P&I-страхования судну и выданное страховой компанией.
В тексте материала ссылаются на источник в нефтяной сфере, который сообщил, что российские страховые компании предоставили необходимые документы для прохода через воды Турции. Возможно, что оказавшиеся в пробке танкеры преимущественно имеют страховки от западных компаний.
Как отмечает газета, этот инцидент показывает, что ограничение Евросоюзом цен на российскую нефть может привести к нарушению поставок по всему миру.
Эмбарго ЕС и потолок цен на топливо из РФ вступили в силу 5 декабря. Евросоюз официально прекратил импорт российской нефти и ввел ограничение в 60 долларов за баррель для других покупателей.