У Турции возникла пробка из танкеров после вступления в силу ограничений цен на нефть

Решение Евросоюза о введении «потолка цен» на российскую нефть вступило в силу 5 декабря 2022 года.

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После вступления в силу ограничений на перевозку российской нефти у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Причиной стало требование Анкары предоставлять данные о страховании. Об этом сообщили в газете Financial Times.

Уточняется, что 5 декабря через турецкие воды должны были пройти около 19 судов.

С 1 декабря в стране ввели дополнительное требование к страхованию танкеров с сырой нефтью, проходящих через турецкие проливы. Теперь таким судам нужно письмо, подтверждающее предоставление P&I-страхования судну и выданное страховой компанией.

В тексте материала ссылаются на источник в нефтяной сфере, который сообщил, что российские страховые компании предоставили необходимые документы для прохода через воды Турции. Возможно, что оказавшиеся в пробке танкеры преимущественно имеют страховки от западных компаний.

Как отмечает газета, этот инцидент показывает, что ограничение Евросоюзом цен на российскую нефть может привести к нарушению поставок по всему миру.

Эмбарго ЕС и потолок цен на топливо из РФ вступили в силу 5 декабря. Евросоюз официально прекратил импорт российской нефти и ввел ограничение в 60 долларов за баррель для других покупателей.