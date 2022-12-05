Еврокомиссар предупредил о рецессии экономики ЕС этой зимой
Также отмечено, что стоит ожидать малозначительный рост экономики.
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Представитель Еврокомиссии - еврокомиссар по экономике - Паоло Джентилони согласился с тем, что экономику Европейского союза предстоящей зимой ожидает рецессия. Джентилони отметил, что вполне вероятен незначительный рост экономики.
«Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой, и что мы можем вновь увидеть очень сдержанный рост после этого сокращения в следующем году», - приводит его слова РИА Новости.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве Венгрии предупредили, что ЕС проиграет от введения потолка цен на российскую нефть. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял о необходимости увеличения количества энергоносителей, «потому что это снизило бы цены».