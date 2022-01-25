Гинцбург заявил о возможности назальной вакцины защитить от «омикрона»

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина сможет обезопасить людей не только от тяжелых форм коронавируса, вызванных «омикроном», но и от самого заражения.

«Возможность массового применения назальной вакцины с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, но и от возможности инфицирования и заражения», - уточнил Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

Директор НИЦ имени Гамалеи отметил, что клинические исследования назальной вакцины уже начались.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» надежно защищают от нового штамма коронавируса «омикрон». Так, он отметил, что вакцинированные пациенты имеют вируснейтрализующие антитела, способные защитить их от омикрон-штамма.

По словам Гинцбурга, люди, ревакцинировавшиеся «Cпутником Лайт» примерно через три месяца уже имеют «стопроцентный результат по своей сыворотке»