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Гинцбург заявил о возможности назальной вакцины защитить от «омикрона»

Виктория Ивашечкина
23:28 25.01.2022
По словам директора НИЦ имени Гамалеи, клинические исследования препарата уже начались.
Гинцбург заявил о возможности назальной вакцины защитить от «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина сможет обезопасить людей не только от тяжелых форм коронавируса, вызванных «омикроном», но и от самого заражения.

«Возможность массового применения назальной вакцины с точки зрения разработчиков позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, но и от возможности инфицирования и заражения», - уточнил Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

Директор НИЦ имени Гамалеи отметил, что клинические исследования назальной вакцины уже начались.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» надежно защищают от нового штамма коронавируса «омикрон». Так, он отметил, что вакцинированные пациенты имеют вируснейтрализующие антитела, способные защитить их от омикрон-штамма.

По словам Гинцбурга, люди, ревакцинировавшиеся «Cпутником Лайт» примерно через три месяца уже имеют «стопроцентный результат по своей сыворотке»

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