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Гинцбург рассказал, какие вакцины эффективно защищают от «омикрона»

Марина Крижановская
03:43 21.01.2022
Отмечено, что пациенты, ревакцинировавшиеся «Cпутником Лайт» примерно через четверть года уже имеют «стопроцентный результат по своей сыворотке».
Гинцбург рассказал, какие вакцины эффективно защищают от «омикрона»
© Фото: Lev Vlasov Keystone Press Agency Globallookpress
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Директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» надежно защищают от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Так, он отметил, что вакцинированные пациенты имеют вируснейтрализующие антитела, способные защитить их от омикрон-штамма.

«В популяции россиян, которые вакцинировались "Спутником V", 75% вакцинированных имеют вируснейтрализующие антитела, вполне достаточные для того, чтобы защитить их от "омикрона"», - сообщил он в интервью RT.

Руководитель Центра им. Гамалеи отметил, что люди, ревакцинировавшиеся «Cпутником Лайт» примерно через 3 месяца уже имеют «стопроцентный результат по своей сыворотке».

Ранее сообщалось, что после «Спутника V» антитела к «омикрону» держатся дольше по сравнению с другими вакцинами. Было выявлено, что по результатам исследования пациенты, сделавшие  прививку «Спутником V», имеют титр антител к штамму «омикрон» в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer. 

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