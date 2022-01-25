В стране и мире Зеленский озвучил ожидания от предстоящей встречи в рамках «нормандского формата» Виталий Музыка Зеленский не верит, что предстоящая встреча по «нормандскому формату» разрешит ситуацию на востоке Украины. © Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский скептически отозвался о предстоящей встрече политических советников «нормандского формата» в видеообращении для граждан страны. «Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, — все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит, будет результат, а значит, будет и мир», – цитирует Зеленского Лента.ру. Предыдущая встреча заместителя руководителя администрации Президента РФ Дмитрия Козака с делегациями Франции и Германии по «нормандскому формату» состоялась 6 января 2022 в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика