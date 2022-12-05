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Глава Минприроды РФ заявил, что точное число погибших в Каспийском море тюленей назовут 15 декабря

Игнат Далакян
16:21 05.12.2022
Министр отметил, что ученые смогут обозначить морскую зону, где произошла гибель животных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что 15 декабря будет названо точное количество погибших животных по всему побережью.

Российский министр отметил, что изучением гибели тюленей в Каспийском море занимаются ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Прикаспийского института биологических ресурсов, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«15 декабря назовут точное количество погибших животных по всему побережью», - сообщил Александр Козлов.

Министр природных ресурсов и экологии России также отметил, что на сегодняшний день насчитывается порядка до 300 тысяч особей в ареале обитания.

«Также ученые смогут обозначить морскую зону, где произошла гибель животных. Для этого собирается информация о течениях и направлении ветра за последние недели», - добавил министр.

Ранее на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 1 700 мертвых тюленей. По словам экспертов, смерть животных ненасильственная.

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