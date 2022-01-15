Ученые нашли растение, которое снижает уровень сахара в крови на 29%

Ученые обнаружили растение, употребление которого приводит к падению уровня сахара в крови на 29%, а также заметно снижает желание есть сладкое. Такими необычными свойствами, как было выяснено, обладает Gymnema Sylvestre (джимнема лесная).

Данный древесный кустарник произрастает в лесах Индии, Австралии и Африки. Листья джимнемы являлись частью рецептов древней индийской медицины.

Благодаря влиянию этого растения снижается количество сахара, всасываемого в кишечнике, что значительно уменьшает концентрацию глюкозы в крови. С его помощью пациенты с диабетом второго типа смогли добиться снижения сахара в крови натощак на 29% после употребления 400 миллиграммов экстракта листьев ежедневно на протяжении 18-20 месяцев.

Исследования показали, что в джимнеме содержится гимнемовоя кислота – соединение, подавляющее вкус сахара. Подобное двойное действие, как пишет Daily Express, может быть полезно в лечении диабета, ожирения и высокого уровня холестерина.