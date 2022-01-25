Мясников объяснил, чем опасны домашние консервы

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности домашних консервированных продуктов. По словам медика, трагедии, когда люди погибают от отравления домашними заготовками, происходят регулярно.

«Семьями мрут...Бактерии, которые вызывают сильнейшие отравления, существуют в почве. Например, грибные консервы стоят после мясных и рыбных на третьем месте по опасности для человека. Риск получить отравление выше у тех, кто выкручивает грибы при сборе: почву трудно вымыть, и бактерии при засолке делают такое блюдо смертельно опасным», - объяснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников обратил внимание на то, что перед засолкой грибы рекомендуется тщательно промыть. Но эта мера окажется бесполезной, отметил врач, если бактерии проникнут в блюдо при заготовке через немытые ножи и грязные разделочные доски.

По словам медика, перед тем, как употреблять консервы в пищу, нужно проверить не вздулась ли крышка - это может быть признаком того, что заготовку лучше выбросить.

«Большинство консервов хранится только в холодных условиях. Консервированные морсы и варенья с косточками хранятся всего три месяца. Если они простояли год, то это опасно есть. Получается, что это большая лотерея, и шансы проиграть очень высоки», — добавил Мясников.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что в овощных и мясных консервах, вяленой рыбе может содержаться смертельно опасное вещество ботулотоксин. Употребление пищи с содержанием этого токсина приводит к тяжелой болезни - ботулизму.