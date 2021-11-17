Врач рассказал о смертельной опасности домашних консервов

Некоторые домашние консервы являются потенциально опасными, так как могут вызвать серьезнейшее заболевание. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

По его словам, в овощных и мясных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться смертельно опасное вещество ботулотоксин, который вырабатывают микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях. Употребление пищи с содержанием этого токсина приводит к тяжелой болезни - ботулизму.

«Ботулизм - это отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах - он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы (Clostridium botulinum - прим. ред.) размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре», - объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.

Сапего при этом подчеркнул, что кипячение не может предотвратить заражения продукта бактериями, которые вызывают ботулизм, поскольку споры этих микроорганизмов выдерживают кипячение.

«Если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо», - отметил медик.

Врач также сообщил, что даже если при консервировании использовался стерилизатор, то, открывая банку, лучше подвергнуть ее содержимое тепловой обработке. Сделать это нужно потому, что ботулотоксин, в отличие от спор самой бактерии, разрушается от высоких температур.

В то же время, утверждает Георгий Сапего, большое количество кислоты в домашних консервах защищает от возбудителя ботулизма.

«В ягодных или фруктовых консервах эта бактерия не растет, потому что в них много кислоты», - привел пример эксперт.

Помимо этого, он рассказал, что лучше всего опасные микроорганизмы размножаются в продуктах с низкой кислотностью: в домашних колбасах, вяленой рыбе, овощах.

«Излюбленное место для возбудителя ботулизма - домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба», - уточнил терапевт, отметив, что по внешнему виду банки почти невозможно определить, есть ли в консервах ботулотоксин или нет.

Сапего добавил, что иногда, хотя и далеко не всегда, такие консервные банки «вздуваются, взрываются или пахнут, как протухшие».

«Бактерия может наработать достаточно токсина, никак не изменяя внешний вид, запах или вкус продукта», - предостерег врач.

В заключение он посоветовал обращать внимание на состояние банки при покупке консервов фабричного изготовления нужно. Так, если на банке есть вмятины или ржавчина, то, по словам специалиста, лучше не брать такой продукт, поскольку им можно отравиться.