Вирусолог объяснил, как можно заразиться «омикроном» на вечеринках

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский рассказал «Звезде», что риск заражения «омикроном» повышается в закрытых помещениях с громкой музыкой.

«В ночных клубах, где громкая музыка, рейв, вечеринки, когда приходится приближаться к собеседнику и громко что-то ему кричать, ну при этом, ну такое выделение аэрозоля, содержащего вирус, усиливается очень сильно, ну и вообще осторожность в таких ситуациях у людей падает: другая совершенно атмосфера», – сказал вирусолог.

Аграновский отметил, что запрещать рейвы бессмысленно, потому что это невозможно, но люди должны знать о повышенной вероятности заражения в таких местах.

Ранее сообщалось, что «омикрон» обладает меньшей летальностью, но более заразный, на уровне кори и ветрянки – самых быстро распространяющихся вирусных инфекций.