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Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

Иван Линдеманн
05:11 02.01.2022
Было установлено, что около 22:40 он пересек демаркационную линию
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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В субботу в восточной части южнокорейской провинции Канвондо неизвестный пересек границу и бежал в КНДР. Об этом сообщает агентство Ренхап.

По данным агентства, которое ссылается на корейских военных, спецоборудование зафиксировало присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21:20 по местному времени. Позже было установлено, что около 22:40 он пересек демаркационную линию. Какие цели он преследовал, неизвестно.

«Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 (16.40 мск) пересек военную демаркационную линию и сбежал на Север», - цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заключительной речи по итогам года, говоря о внутренней повестке страны, обратил внимание на необходимость выиграть «великую смертельную схватку», которая, по его словам, предстоит в 2022 году. Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии КНДР проходил с 27 по 31 декабря.

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