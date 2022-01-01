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Ким Чен Ын назвал 2022 год годом «грандиозной смертельной борьбы»

Анна Назайкина
09:07 01.01.2022
С таким заявлением он выступил на пленуме центрального комитета Трудовой партии КНДР, который проходил с 27 по 31 декабря.
Ким Чен Ын назвал 2022 год годом «грандиозной смертельной борьбы»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Лидер КНДР Ким Чен ЫН в ходе заключительной речи по итогам года, говоря о внутренней повестке страны, обратил внимание на необходимость выиграть «великую смертельную схватку», которая, по его словам, предстоит в 2022 году. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии КНДР проходил с 27 по 31 декабря. По данным агентства, на нем, в частности, обсуждали итоги работы за прошедший год, а также рассматривали бюджет на предстоящий год.

«Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», - говорится в сообщении.

Ранее северокорейские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын похудел в результате тяжелой работы на благо КНДР. В Южной Корее журналисты, ссылаясь на источники, писали, что лидер КНДР занялся своим здоровьем и специально сбросил вес. По данным ряда информагентств, Ким Чен Ын потерял около 20 килограммов, однако признаков каких-либо заболеваний у него нет.

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