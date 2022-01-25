Врач назвала способ избежать попадания омикрон-штамма в организм через глаза

В качестве одной из мер борьбы с распространением омикрон-штамма коронавируса можно промывать глаза обычной водой, поскольку данная разновидность инфекции способна проникать в организм через органы зрения. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Особенно (глаза. - Прим. ред.) защищать не надо, а лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо также, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой. Это самое главное, чтобы не распространять все прелести "омикрона"», - сообщила специалист.

Также медик назвала простые правила, соблюдение которых поможет гражданам противостоять штамму «омикрон».

«Это вирус. Он все равно попадает при контакте. В разговоре, выделяется вместе со слюной, передается нам... Обниматься не стоит и целоваться не стоит, сейчас запрет на это. И руки - передается через поверхности. Потому что садится он на поверхности в основном. Поэтому протираем поверхности. Полы надо чаще мыть, влажная уборка. То есть все это надо чаще делать», - поделилась знаниями Людмила Лапа.

Ранее дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в беседе со «Звездой» оценила опасность омикрон-штамма для волос и ногтей. Также она рассказала, как поддерживать свой организм в периоды вспышек инфекционных болезней.