Украинские боевики обстреляли жилые дома в Донецке из «Града»

Один из снарядов попал в квартиру.

© Фото: kulemzin_donetsk Telegram

Украинские боевики накрыли огнем из РСЗО «Град» центр Донецка. Один из реактивных снарядов попал в прямо в квартиру. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места боевых действий.

По данным СМИ, «попадания зафиксированы по домам на улицах Артема, Тренева и Панфилова». Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, по данным главы администрации г. Донецка Алексея Кулемзина, вечером обстрелу подвергся Ворошиловский район Донецка.

«Так по ул. Розы Люксембург зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом с последующим возгоранием. Выгорело перекрытие, деревянные стены, обрушился потолок, выбито остекление окон. В четырех многоквартирных жилых домах по проспекту Ватутина, в доме по ул. Университетской и офисном здании по проспекту Богдана Хмельницкого выбито остекление окон», - сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сегодня днем украинские неонацисты обстреляли центр Донецка, есть разрушения и жертвы среди мирного населения. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.