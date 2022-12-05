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Украинские националисты обстреляли из «Града» центр Донецка

Ирина Елагина
18:04 05.12.2022
По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате атаки украинских националистов на Донецк.
Украинские националисты обстреляли из «Града» центр Донецка
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Украинские неонацисты обстреляли центр Донецка, есть разрушения и жертвы среди мирного населения. Об очередной атаке со стороны Украины сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«Центр Донецка снова под массированными обстрелами украинских фашистов. Сообщается о прилетах в Ворошиловский и Киевский районы города. По предварительным данным, есть попадания в районе травматологии, политехнического университета, бизнес-центра "Столичный", в одном из домов по ул. Университетской в результате попадания рухнул балкон», - написал Кулемзин в Telegram-канале.

По данным донецкой мэрии, «в результате обстрелов Киевского района на пересечении ул. Артема и Таманского проспекта погиб один мирный житель, еще один ранен».

«Под вражеским обстрелом находится также Куйбышевский район города. Из Нетайлово по мирным жителям выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"», - уточнил Кулемзин.

Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.

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