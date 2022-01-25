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Несовершеннолетним в Петербурге запретили посещать театры, бассейны и фитнес-центры

Виталий Музыка
20:39 25.01.2022
Несовершеннолетним в Петербурге запрещено посещать места массового скопления людей в связи с ухудшением эпидобстановки в городе.
Несовершеннолетним в Петербурге запретили посещать театры, бассейны и фитнес-центры
© Фото: Pixabay
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Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные ограничения для несовершеннолетних в период с 28 января по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

«Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта)», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы администрации губернатора.

Также запрещено посещать театры, цирки, концертные залы, катки, океанариумы, аттракционы, спортивные, досуговые, культурные мероприятия, приходить на публичные демонстрации фильмов и проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних, кроме мероприятий, включенных в календарные планы.

Ранее Беглов заявлял, что городские власти готовятся к введению более строгих ограничений после обновления антирекорда суточного прироста заболевших – более 9 тыс. человек.

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