Беглов заявил, что Петербург переходит в мобилизационный режим из-за COVID-19
На прошлой неделе город обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом.
© Фото: Anton Kudryashov, Pexels
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что городские власти готовятся к введению более строгих ограничений из-за обострения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом.
«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — сказал градоначальник в эфире «Радио России».
В городе на Неве за минувшие сутки было зафиксировано 8 413 случаев коронавируса. 645 жителям Санкт-Петербурга за последние 24 часа удалось победить болезнь, 63 человека умерло. В общей сложности в городе было выявлено 930 172 случаев инфицирования COVID-19.