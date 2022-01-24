В стране и мире Коронавирус Беглов заявил, что Петербург переходит в мобилизационный режим из-за COVID-19 Анна Назайкина На прошлой неделе город обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. © Фото: Anton Kudryashov, Pexels Читайте нас на: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что городские власти готовятся к введению более строгих ограничений из-за обострения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом. «На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — сказал градоначальник в эфире «Радио России». В городе на Неве за минувшие сутки было зафиксировано 8 413 случаев коронавируса. 645 жителям Санкт-Петербурга за последние 24 часа удалось победить болезнь, 63 человека умерло. В общей сложности в городе было выявлено 930 172 случаев инфицирования COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика