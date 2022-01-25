Эксперт рассказал, как защитить гаджеты на морозе

По словам IT-эксперта Александра Маляревского, температура для нормальной работы гаджета соответствует комфортной для человека. Свое мнение эксперт изложил в беседе с радио Sputnik.

«Если температура воздуха укладывается в диапазон от минус 10 до плюс 30 градусов, и иное отдельно не указано в инструкции, то бояться за свой гаджет не стоит. Тут можно ориентироваться на то, что в большинстве случаев электроника рассчитана на те же условия жизни и деятельности, что и человек», – рассказал эксперт.

Маляревский пояснил, что если температура выше 30 градусов, то человек включает кондиционер, а если ниже минус 10, то ему некомфортно. Так же и для гаджетов.

Эксперт также отметил, что для избежания переохлаждения устройств при использовании на морозе их нужно отогревать в карманах. И это справедливо больше для смартфонов, чем для фитнес-браслетов и умных часов, потому что они постоянно находятся на руке – в тепле.

Ранее сообщалось, что явными признаками выхода из строя гаджета является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети.