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В Роскачестве назвали признаки скорой поломки смартфона

Алексей Курильченко
12:06 20.01.2022
Эксперт отметил, что срок службы смартфона составляет от трех до пяти лет.
В Роскачестве назвали признаки скорой поломки смартфона
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о признаках, по которым можно определить, что смартфон скоро выйдет из строя. По его словам, следует обращать внимание на скорость разрядки, нагрев и другие признаки. Он также отметил, что средний срок службы телефона составляет от трех до пяти лет.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети. Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», - сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Специалист дополнил, что механические повреждения и воздействие влаги сокращают срок службы телефона. При возникновении проблем Кузьменко посоветовал обращаться в сервисные центры, а не пытаться починить устройство самостоятельно.

Ранее IT-специалист Евгений Кашкин рассказал, что резкие перепады температур негативно отражаются на работе смартфонов. В первую очередь, по его словам, опасность заключается в возникновении конденсата и повышенной влажности. Эти факторы могут оказаться критическими, и гаджет перестанет работать.

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