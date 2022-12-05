МО РФ: на Донецком направлении идет наступление наших войск, уничтожено более 70 боевиков

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских самолетов и двух вертолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На Донецком направлении идет наступление наших войск, за сутки уничтожено более 70 украинских боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа. Об этом сообщил на брифинге 5 декабря официальный представитель Минобороны России.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районе Табаевки. Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери противника на данном направлении в живой силе и военной технике. Уничтожены 65 украинских боевиков, две БМП и два пикапа.

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ сорвали попытку атак неприятеля в направлении Червонопоповки и Житловки. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Суточные безвозвратные и санитарные потери украинской стороны в личном составе превысили 60 человек.

На Южно-Донецком направлении противник попытался контратаковать в направлении Никольского, но был отброшен на исходные позиции. ВФУ потеряли до 30 своих бойцов.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских самолетов и двух вертолетов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов