НИЦ Гамалеи представит данные об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

НИЦ Гамалеи планирует к началу следующего месяца обнародовать конкретную информацию об эффективности российского препарата для вакцинации «Спутник V» против нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил заместитель директора центра Денис Логунов.

«В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма "омикрон". К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчетные», - сказал он в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова на тему подготовки республики к новым вспышкам COVID-19.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе предупредил россиян, что не стоит самостоятельно пытаться диагностировать у себя штамм коронавирусной инфекции «омикрон».

По словам медика, при любом недомогании необходимо делать специальный тест, который поможет установить наличие или отсутствие вируса в организме. В отношении «омикрона» наиболее действенным является ПЦР-тестирование, подчеркнул врач.