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Врач назвал самый эффективный способ определить «омикрон»

Анна Назайкина
17:09 24.01.2022
По словам терапевта, симптомы нового штамма коронавируса схожи с ОРВИ, поэтому его легко спутать с простудным заболеванием.
Врач назвал самый эффективный способ определить «омикрон»
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе с «Москвой 24» предупредил россиян, что не следует самостоятельно пытаться диагностировать у себя штамм коронавирусной инфекции «омикрон».

По словам медика, при любом недомогании необходимо делать специальный тест, который поможет установить наличие или отсутствие вируса в организме. В отношении «омикрона» наиболее действенным является ПЦР-тестирование, подчеркнул врач.

«Антигенные тесты сейчас, к сожалению, стали гораздо чаще промахиваться. Потому что "омикрон" изменился настолько, что домашние аптечные антигенные тесты его узнают плохо. А ПЦР-тесты нормально с этим справляются. Там разобрались, как конкретно находить "омикрон", поэтому единственное, что у нас сегодня есть достоверное, - это ПЦР-тест», - объяснил Водовозов.

Кроме того, врач предупредил, что клиническая картина при новой мутации COVID-19 схожа с ОРВИ, поэтому «омикрон» очень трудно отличить от простудного заболевания. По словам терапевта, инфицирование данным штаммом вначале может проявляться в виде насморка, боли в горле, а иногда даже как кишечная инфекция.

Ранее стало известно, что в России обновился антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Как сообщили в оперштабе, за минувшие 24 часа было выявлено 65 109 новых случаев COVID-19. Госпитализация понадобилась 5 970 пациентам. В то же время полностью излечились от коронавируса 21 714 человек. Скончались от этой опасной болезни 655 россиян.

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