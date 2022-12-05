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Республиканцы расследуют «секретную сделку» Белого дома с Эр-Риядом по добыче нефти

Ирина Елагина
19:10 05.12.2022
Республиканская партия настаивает на обнародовании информации о переговорах демократов и Саудовской Аравии о добыче нефти.
Республиканцы расследуют «секретную сделку» Белого дома с Эр-Риядом по добыче нефти
© Фото: Hu Guan, XinHua, Globallookpress
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Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США приступили к расследованию закулисной договоренности об увеличении добычи нефти, которая якобы была достигнута между администрацией президента Джо Байдена и Саудовской Аравией, но так и не была реализована. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на обнародованное письмо конгрессменов.

В документе, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену, члены комитета по надзору и реформам требуют представить информацию о предполагаемой сделке, в рамках которой Саудовская Аравия обязалась нарастить нефтедобычу непосредственно перед промежуточными выборами в США. По информации ведущих СМИ США, договоренность сорвалась по каким-то причинам, что вызвало рост напряженности в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

«Этот комитет обязан раскрыть факты, связанные с любыми закулисными сделками, заключенными президентом Байденом или его эмиссарами. Президент предпочитает зарубежные источники внутренним - и все это делается в политических целях. Если его администрация занимается закулисными рыночными манипуляциями с участием враждебных стран, ставя под угрозу нашу национальную безопасность ради обеспечения более благоприятных условий для демократов на выборах, американский народ имеет право это знать», - говорится в обращении конгрессменов за подписью члена комитета Джеймса Комера.

Напомним, что в октябре New York Times сообщила, что весной 2022 года США по частным каналам вели переговоры с Саудовской Аравией о наращивании нефтедобычу, чтобы обеспечить снижение рекордных на тот момент цен на бензин внутри США. Летом, когда Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, в Белом доме были уверены, что «нефтяная сделка» с королевством в силе. Но что-то пошло не так, и страны группы ОПЕК+ в октябре договорились о сокращении объемов нефтедобычи, после чего Вашингтон обвинил Эр-Рияд в поддержке России и обещал пересмотреть отношения с королевством.

Джеймс Комер подчеркнул, что тайный характер пусть и нереализованной сделки «вызывает дополнительные вопросы относительно мотивов американской администрации, связанных с подавлением развития энергосферы США, скрытыми манипуляциями на рынке, замаскированными под дипломатию, а также отсутствием прозрачности перед ноябрьскими выборами».

Республиканцы затребовали у госсекретаря для расследования документы, публикации и расшифровки разговоров, в том числе связанные с визитом президента США в Саудовскую Аравию.

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