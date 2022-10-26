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«Все пошло наперекосяк»: США обескуражены действиями Саудовской Аравии в пользу России

Ирина Елагина
17:21 26.10.2022
По данным СМИ, в Вашингтоне считают, что Саудовская Аравия намеренно отказалась от договоренностей о повышении добычи нефти осенью 2022 года.
«Все пошло наперекосяк»: США обескуражены действиями Саудовской Аравии в пользу России
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS, Globallookpress
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По данным New York Times, в администрации американского президента возмущены «октябрьским сюрпризом» Саудовской Аравии о сокращении странами ОПЕК+ добычи нефти. Источник издания сообщил, что во время ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман заключили «секретную» сделку по увеличению добычи нефти. Наращивание объемов добычи вписывается в концепцию антироссийских санкций, тогда как сокращение, напротив, усиливает экономические позиции России, что и вызвало недоумение Белого дома.

«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк», - пишет издание.

Источники газеты говорят, что решение Саудовской Аравии можно расценивать как «верный признак того, что саудовцы помогают русским, подрывая план США и Европы». По другой версии, позиция Эр-Рияда связана со стремлением показать независимость от Вашингтона.

«Этот эпизод также является показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от Соединенных Штатов и позиционировать Саудовскую Аравию как центр влияния», - отмечено в публикации.

Ранее сообщалось, что Белый дом возмутило самостоятельное решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти вопреки антироссийским санкциям, что стало причиной напряженных отношений королевства и США.

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