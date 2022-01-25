Адвокаты Алека Болдуина призвали отклонить иск о стрельбе на съемочной площадке

Адвокаты знаменитого голливудского актера Алека Болдуина, который в ходе съемок фильма «Ржавчина» убил оператора Галину Хатчинс, просят суд отклонить иск от участника производства кинокартины, которая пожаловалась на психологическую травму после инцидента со случайным выстрелом, передает Variety.

«Адвокаты Болдуина заявили, что иск, связанный со стрельбой, должен быть отклонен, потому что произошедшее было несчастным случаем на рабочем месте», - пишет издание.

Защита знаменитого актера апеллирует к системе компенсации штата Нью-Мексико, которой предусмотрены несчастные случаи. Как утверждается, иск подала глава сценарного отдела Мэми Митчелл. Она рассказала, что находилась в нескольких метрах от Болдуина в момент, когда произошел выстрел, и почувствовала болезненные ощущения в ушах.

Напомним, что в октябре прошлого года на съемочной площадке в США произошел трагический инцидент. Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы.

Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссера картины впоследствии выписали из больницы. В настоящий момент американские правоохранители расследуют инцидент.