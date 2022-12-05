Путин поблагодарил волонтеров, поддерживающих участвующих в спецоперации бойцов
Президент России добавил, что абсолютно востребованной является помощь семьям бойцов, их родителям, женам, детям.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые поддерживают участвующих в специальной военной операции бойцов.
«Особенно ценно что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», - сказал Путин на форуме «МыВместе».
Он добавил, что абсолютно востребованной является помощь семьям бойцов, их родителям, женам, детям.
Ранее президент России на Крымском мосту обсудил подробности его восстановления.