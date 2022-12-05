В стране и мире Путин поблагодарил волонтеров, поддерживающих участвующих в спецоперации бойцов Тимур Шерзад Президент России добавил, что абсолютно востребованной является помощь семьям бойцов, их родителям, женам, детям. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые поддерживают участвующих в специальной военной операции бойцов. «Особенно ценно что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», - сказал Путин на форуме «МыВместе». Он добавил, что абсолютно востребованной является помощь семьям бойцов, их родителям, женам, детям. Ранее президент России на Крымском мосту обсудил подробности его восстановления. Экспертное мнение и аналитика