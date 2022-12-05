Дюмин и Золотов передали тульским росгвардейцам автомобили и спецтехнику для СВО

Тульские росгвардейцы получили «Уралы», пикапы, квадроциклы и снегоболотоходы с прицепами, а также спецсредства для борьбы с квадрокоптерами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спецподразделения Росгвардии по Тульской области получили 18 различных автомобилей, а также вооружения и спецсредства для выполнения служебно-боевых задач, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

Их тожественно передали во время рабочей поездки главы Росгвардии Виктора Золотова в Тульскую область. В рамках нее он встретился с главой региона Алексеем Дюминым. Тульские росгвардейцы получили «Уралы», пикапы, квадроциклы и снегоболотоходы с прицепами, а также спецсредства для борьбы с квадрокоптерами.

«Сегодня мы передаем вам специализированное оборудование и транспортные средства. Уверен, что они повысят мобильность и эффективность ваших подразделений. Помогут дальше успешно решать все поставленные задачи военно-политическим руководством России», - сказал Дюмин.

Глава Росгвардии отметил, что в ходе специальной военной операции бойцы из Тульской области выявили и задержали 55 подозреваемых в совершении преступлений, изъяли почти 15 тысяч единиц оружия и боеприпасов, разминировали множество объектов гражданской инфраструктуры. Также они сопроводили более 20 гуманитарных колонн.

«Слаженная работа войск по поддержанию региональной безопасности является залогом бесперебойной работы тыла в интересах фронта, что весьма актуально для Тульской области, где сосредоточены важнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающие продукцию также для Росгвардии. Специальная военная операция максимально сплотила все российское общество, и я от всего сердца хочу сказать спасибо всем неравнодушным гражданам страны за их помощь и поддержку в это сложное время», - сказал Золотов.

Также Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле. Церемония возложения состоялась в честь завершения Тульской оборонительной операции 81 год назад, 5 декабря 1941 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов