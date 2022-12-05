Губернатор Тульской области Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

Торжественная церемония возложения цветов состоялась в честь завершения Тульской оборонительной операции 81 год назад, 5 декабря 1941 года.

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал Тульской области.

Церемония возложения состоялась в честь завершения Тульской оборонительной операции 81 год назад, 5 декабря 1941 года. Немцы на Тульском направлении окончательно выдохлись, и на следующий день советские войска нанесли контрудар.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие представители правительства, военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии, суворовцы, кадеты и юнармейцы.

Память погибших была почтена собравшимися минутой молчания.

Ранее останки четырех погибших красноармейцев передали для захоронения в День Неизвестного Солдата.