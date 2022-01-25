Раскрыта причина сокращения карантина по коронавирусу

Сокращение срока изоляции для контактировавших с больными COVID-19 связано с изменением особенностей циркулирующих сейчас штаммов. Об этом в беседе с RT рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, первоначальный «уханьский» штамм относительно медленно инфицировал, имел длительный инкубационный период, период вирусовыделения составлял 14 дней с момента установления факта заражения. Штамм «дельта» же стал развиваться быстрее, а «омикрон» ускорился еще больше.

«Последние данные говорят о том, что сейчас вирусовыделение прекращается примерно через неделю от начала заболевания», - пояснил Болибок.

В связи с этим, отметил врач, «никакого смысла нет вторую неделю держать пациента дома на карантине».

Ранее карантин для контактировавших с больными коронавирусом в России сократили с 14 до семи дней. Соответствующее постановление Роспотребнадзора зарегистрировано в Минюсте РФ, сообщил на заседании Координационного совета по коронавирусу при правительстве премьер-министр Михаил Мишустин.