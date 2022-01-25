Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Раскрыта причина сокращения карантина по коронавирусу

Анна Касаткина
17:55 25.01.2022
Новые штаммы коронавируса развиваются быстрее предыдущих, объяснил иммунолог Владимир Болибок.
Раскрыта причина сокращения карантина по коронавирусу
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сокращение срока изоляции для контактировавших с больными COVID-19 связано с изменением особенностей циркулирующих сейчас штаммов. Об этом в беседе с RT рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, первоначальный «уханьский» штамм относительно медленно инфицировал, имел длительный инкубационный период, период вирусовыделения составлял 14 дней с момента установления факта заражения. Штамм «дельта» же стал развиваться быстрее, а «омикрон» ускорился еще больше.

«Последние данные говорят о том, что сейчас вирусовыделение прекращается примерно через неделю от начала заболевания», - пояснил Болибок.

В связи с этим, отметил врач, «никакого смысла нет вторую неделю держать пациента дома на карантине».

Ранее карантин для контактировавших с больными коронавирусом в России сократили с 14 до семи дней. Соответствующее постановление Роспотребнадзора зарегистрировано в Минюсте РФ, сообщил на заседании Координационного совета по коронавирусу при правительстве премьер-министр Михаил Мишустин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:17 В стране и мире
МИД Канады приказал семьям дипломатов покинуть Украину
16:57 В стране и мире
Видео
В Киеве предприниматели в ходе протестов попытались взять штурмом здание Верховной рады
16:18 В стране и мире
Видео
Роспотребнадзор уменьшил срок карантина по коронавирусу
14:04 Армия
Проверка боеготовности началась в Южном военном округе
13:52 В стране и мире
Видео
«Света нет по всему Ташкенту»: очевидец рассказал о ситуации в городе
Популярное
Дочь Завротнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Адвокаты Алека Болдуина призвали отклонить иск о стрельбе на съемочной площадке
«Вскрылась очередная ложь»: адвокат оценил задержание подозреваемого в нападении на вдову Градского
Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.