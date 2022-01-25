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Роспотребнадзор уменьшил срок карантина по коронавирусу

Анна Касаткина
16:18 25.01.2022
Постановление ведомства о сокращении срока изоляции с 14 до семи дней вступило в силу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Карантин для контактировавших с больными коронавирусом в России сокращен с 14 до семи дней. Соответствующее постановление Роспотребнадзора зарегистрировано в Минюсте РФ и вступило в силу, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», - сказал он на заседании Координационного совета по ситуации с коронавирусом при правительстве.

Ранее на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте бессимптомных случаев коронавируса в стране. За последние две недели количество таких случаев, по ее словам, выросло более чем в два раза.

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