Роспотребнадзор уменьшил срок карантина по коронавирусу

Карантин для контактировавших с больными коронавирусом в России сокращен с 14 до семи дней. Соответствующее постановление Роспотребнадзора зарегистрировано в Минюсте РФ и вступило в силу, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», - сказал он на заседании Координационного совета по ситуации с коронавирусом при правительстве.

Ранее на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте бессимптомных случаев коронавируса в стране. За последние две недели количество таких случаев, по ее словам, выросло более чем в два раза.