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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2025 года

Игнат Далакян
16:22 05.12.2022
Путин также подписал закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий.
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2025 года
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года и закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке к закону о заморозке накопительной пенсии до конца 2025 года, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Документ устанавливает в 2025 году аналогичный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

По закону о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий, до 1 января 2024 года приостанавливается действие нормы закона, по которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей. Согласно документу, приостанавливаются действующие нормы ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023-2024 годы.

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