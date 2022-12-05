Согласно закону, приостанавливаются действующие нормы ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023-2024 годы.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, приостанавливаются действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.