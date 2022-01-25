Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в снявших ограничения регионах

В субъектах РФ, где ранее были сняты антиковидные ограничения, зафиксирован значительный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«Хочу отметить, что в 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются», - сказала она в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Кроме того, глава ведомства отметила, что важно следовать разработанным ранее рекомендациям профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Попова предупредила россиян о росте случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, рост количества случаев, когда COVID-19 протекает без клинических проявлений, за последние две недели отмечается в 2,3 раза.

За минувшие сутки в стране выявили 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализированных пациентов составило 12 837. Скончался от этой опасной инфекции 681 россиянин. За сутки в РФ полностью выздоровели 26 404 человека.