ФСБ РФ вынесла предостережение распространявшему фейки о ВС РФ колумбийцу

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ФСБ России сообщила, что вынесла официальное предостережение подследственному по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации объявлено официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации "Шпионаж"», - говорится в сообщении на сайте ФСБ.



Напомним, что сегодня СК РФ объявил о завершении предварительного следствия по уголовному делу в отношении гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации ВС РФ. Из материалов дела следует, что заказчиком кампании по рассылке фейковой информации была фирма из США, исполнитель назвал своих сообщников.

«По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки. Мне нужны были деньги», - процитировало подследственного РИА Новости.

По данным следствия, для массовых рассылок использовались специальные бот-фермы из смартфонов. Колумбиец отвечал за закупку смартфонов, их настройку и поддержание в рабочем состоянии, а вся работа через телефоны велась из-за рубежа. По словам фигуранта, в преступную деятельность его втянул знакомый из Испании, который в чатах организаторов получил ник Мадрид. Еще один куратор представлялся как Билл Брайс.