СК РФ: за распространявшим фейки о ВС РФ колумбийцем стояла компания из США

СК поделился сенсационными подробностями расследования уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Российской армии и проведении специальной военной операции.

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Компания из США финансировала распространение заведомо ложной информации о проведении специальной военной операции и Российской армии. К такому выводу пришли в Следственном комитете России по итогам предварительного следствия по делу гражданина Колумбии, уличенного Службой контрразведки ФСБ России в рассылке фейковой информации о Вооруженных силах России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России», - сообщила пресс-служба ведомства.



По данным предварительного следствия, Хиральдо Сарай воспользовался видом на жительство в Российской Федерации для противоправных действий.

«С 5 марта по 9 апреля 2022 года в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. С использованием этих средств связи удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе убийствах мирного населения», - уточнили в пресс-службе.

Вещдоками по делу проходят предметы и документы, компьютерная, мобильная и иная техника, изъятые у обвиняемого из оборудованного им тайника. Изучение оборудования и софта позволило следователям вскрыть механизм совершения преступления.

«Был проведен комплекс необходимых компьютерно-технических экспертиз, установлено программное обеспечение, позволявшее соучастникам удаленно управлять мобильными устройствами и производить отправку текстовых сообщений якобы от реальных пользователей - граждан Российской Федерации. Переведена и исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест», - подчеркнули в СК.

Расследование показало, что эта же преступная группа использовала «аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании».

«Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства», - заключили в ведомстве.

Напомним, что Хиральдо Сарай содержится под стражей. Еще несколько соучастников преступления объявлены в розыск.