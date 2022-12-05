В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ: за распространявшим фейки о ВС РФ колумбийцем стояла компания из США

Ирина Елагина
15:44 05.12.2022
СК поделился сенсационными подробностями расследования уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Российской армии и проведении специальной военной операции.
СК РФ: за распространявшим фейки о ВС РФ колумбийцем стояла компания из США
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Компания из США финансировала распространение заведомо ложной информации о проведении специальной военной операции и Российской армии. К такому выводу пришли в Следственном комитете России по итогам предварительного следствия по делу гражданина Колумбии, уличенного Службой контрразведки ФСБ России в рассылке фейковой информации о Вооруженных силах России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России», - сообщила пресс-служба ведомства.


По данным предварительного следствия, Хиральдо Сарай воспользовался видом на жительство в Российской Федерации для противоправных действий.

«С 5 марта по 9 апреля 2022 года в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. С использованием этих средств связи удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе убийствах мирного населения», - уточнили в пресс-службе.

Вещдоками по делу проходят предметы и документы, компьютерная, мобильная и иная техника, изъятые у обвиняемого из оборудованного им тайника. Изучение оборудования и софта позволило следователям вскрыть механизм совершения преступления.

«Был проведен комплекс необходимых компьютерно-технических экспертиз, установлено программное обеспечение, позволявшее соучастникам удаленно управлять мобильными устройствами и производить отправку текстовых сообщений якобы от реальных пользователей - граждан Российской Федерации. Переведена и исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест», - подчеркнули в СК.

Расследование показало, что эта же преступная группа использовала «аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании».

«Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства», - заключили в ведомстве.

Напомним, что Хиральдо Сарай содержится под стражей. Еще несколько соучастников преступления объявлены в розыск.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:24 В стране и мире
Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей
14:07 В стране и мире
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в Полтавской области
12:39 В стране и мире
Видео
Куски кирпича и битое стекло: кадры последствий обстрела Алчевска из РСЗО HIMARS
11:13 В стране и мире
На Крымском мосту запущено движение машин по отремонтированной части
10:14 В стране и мире
Видео
«Надеемся на уголовное дело»: адвокат избитого Лепсом о делопроизводстве против певца
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.