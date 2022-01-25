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Байден рассказал, кто помогает ему управляться со смартфоном

Иван Линдеманн
02:10 25.01.2022
Президент рассказал, что некоторые крупные производители гаджетов позволяют пользователям своих устройств самостоятельно производить ремонт.
Байден рассказал, кто помогает ему управляться со смартфоном
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден признал, что не всегда способен справиться с проблемами со своим смартфоном. Об этом американский лидер рассказал во время мероприятия, посвященного снижению цен. Речь шла и об усилиях в контексте электронных товаров.

Байден отметил, что некоторые крупные производители гаджетов позволяют пользователям своих устройств самостоятельно производить ремонт и обеспечивают для них подобную возможность. Однако сам президент не уверен, что знает, как это делается, поскольку при проблемах со смартфоном он сразу звонит дочери, которая помогает ему с устройством.

«Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери», - цитирует РИА Новости слова Байдена, сказанные во время трансляции мероприятия.

Ранее глава государства заявил, что предоставляет возможность гражданам страны оценивать, насколько его умственное состояние подходит для должности президента. Незадолго до этого жители США поучаствовали в опросе, показавшем, что 49% населения считают состояние ума Байдена неподходящим для работы главы государства.

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