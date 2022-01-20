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Байден предложил гражданам самим судить о его умственном состоянии

Анна Берестовая
02:32 20.01.2022
Президент США Джо Байден дал американцам разрешение судить о соответствии его умственного состояния требованиям должности.
Байден предложил гражданам самим судить о его умственном состоянии
© Фото: Drew Angerer - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Американский лидер Джон Байден заявил, что предоставляет возможность гражданам страны оценивать, насколько его умственное состояние подходит для должности президента. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Незадолго до этого, как пишет РИА Новости, жители США поучаствовали в опросе, показавшем, что 49% населения полагают, что состояние ума Байдена не подходит для работы главы государства.

«Я позволю вам всем судить, насколько это точно», - высказался президент Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что рейтинг Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки, равной 44%. В опросе приняли участие 895 зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 лет.

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