Лавров: РФ вынуждена регулярно предупреждать США и НАТО о недопустимости прямого столкновения ядерных держав

По словам Лаврова, в условиях усилий Запада по сдерживанию РФ серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с Россией.

© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Линия Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на фактическую военную конфронтацию с Российской Федерацией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счет. Но вместо того, чтобы отнестись к ним серьезно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании "риторики угроз"», - заявил Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Глава МИД России отметил, что РФ «твердо привержена логике пониманий, которые были закреплены в совместных документах стран ядерной "пятерки"».

«В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого», - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял о большом риске перерастания неядерного конфликта в атомную войну. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ предлагала закрепить в специальных договорах недопустимость любой формы войны между ядерными державами.