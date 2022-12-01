Лавров заявил о большом риске перерастания неядерного конфликта в атомную войну

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Риск ядерной войны огромен в случае даже конвенционального столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, РФ предлагала закрепить в специальных договорах недопустимость любой формы войны между ядерными державами.

«Поэтому мы так с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке провокаций с использованием оружия массового поражения», - добавил министр.

Ранее Сергей Лавров обвинил западные страны в желании уничтожить Россию. В некоторых странах и вовсе размышляют, как разделить нашу страну на несколько частей.

Он также добавил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. Западные страны накачивают ее оружием.