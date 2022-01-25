Опубликованы кадры с Крымского моста, где мужчина забрался на верхушку конструкции

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, на которых неизвестный мужчина в Москве забрался на верхушку Крымского моста и отказывается спускаться. Из-за происшествия в столице было принято решение перекрыть часть моста.

В настоящий момент на месте работают полицейские и спасатели, однако договориться с мужчиной правоохранителям на данный момент не удалось. Один из сотрудников экстренных служб поднялся к нему на подъемнике. У места ЧП находятся машины скорой и полиции.

Как сообщили в столичном Дептрансе, вследствие происшествия на внешней стороне Садового кольца для автомобилей было перекрыто три полосы движения.