Молодежная акция «Фронтовая открытка» с поздравлениями участникам СВО стартовала в РФ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Минобороны России совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и органами исполнительной власти субъектов РФ в преддверии Нового года запустили сегодня всероссийскую молодежную акцию «Фронтовая открытка», сообщает российское оборонное ведомство.

В акции участвуют школьники, студенты, воспитанники детских домов, юнармейцы, курсанты учебно-методических центров «Авангард», воспитанники довузовских образовательных учреждений Минобороны. Они подготовят поздравления военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, а также подарки и елочные игрушки.

Поздравления будут адресованы не только военнослужащим, находящимся в зоне СВО, но и раненым, проходящим лечение в госпиталях, а также мобилизованным, тренирующимся сейчас на полигонах.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения украинских радиолокационных станций расчетами ударных беспилотников.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов