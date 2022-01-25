Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Морпехи отразили атаку «бандитов» на войсковую часть в Дагестане

15:24 25.01.2022
Под прикрытием БТР бойцы сблизились с противником и открыли плотный огонь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Дагестане морпехи из группы антитеррора отразили атаку условных «диверсантов», которые пытались проникнуть на территорию части. По замыслу тренировки, неприятель напал на КПП, но дежурная группа «черных беретов» тут же поднялась по тревоге.

Под прикрытием БТР бойцы сблизились с противником и открыли плотный огонь. Морские пехотинцы создали дымовую завесу и, максимально сократив дистанцию, уничтожили остатки диверсионной группы.

Попутно военнослужащие отработали оказание первой помощи и эвакуацию условно-раненого бойца. По оценке командования, при выполнении задачи военнослужащие показали высокий профессионализм.

На днях военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели первые в новом году занятия по воздушно-десантной подготовке с совершением прыжков с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:35 В стране и мире
Видео
Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину сняли
14:38 Спорт
Путин заявил о неприятии РФ и Китаем бойкотов и политизации спорта
14:04 Армия
Проверка боеготовности началась в Южном военном округе
13:52 В стране и мире
Видео
«Света нет по всему Ташкенту»: очевидец рассказал о ситуации в городе
12:45 Армия
Видео
Представители 129 стран приглашены на форум «Армия-2022»
Популярное
«Вскрылась очередная ложь»: адвокат оценил задержание подозреваемого в нападении на вдову Градского
Мясников рассказал о неожиданном предвестнике рака
Видео
«Туда что, лось придет?»: Рашкин оценил запрет суда на участие в заседаниях ГД РФ
СМИ сообщили о состоянии лица Хлебниковой после лечения ожогов
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Мужчина выжил во время перелета из ЮАР в Нидерланды в отсеке для шасси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.