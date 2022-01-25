Морпехи отразили атаку «бандитов» на войсковую часть в Дагестане

В Дагестане морпехи из группы антитеррора отразили атаку условных «диверсантов», которые пытались проникнуть на территорию части. По замыслу тренировки, неприятель напал на КПП, но дежурная группа «черных беретов» тут же поднялась по тревоге.

Под прикрытием БТР бойцы сблизились с противником и открыли плотный огонь. Морские пехотинцы создали дымовую завесу и, максимально сократив дистанцию, уничтожили остатки диверсионной группы.

Попутно военнослужащие отработали оказание первой помощи и эвакуацию условно-раненого бойца. По оценке командования, при выполнении задачи военнослужащие показали высокий профессионализм.

На днях военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели первые в новом году занятия по воздушно-десантной подготовке с совершением прыжков с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов